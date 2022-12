▲ PROTESTA SIN PRECEDENTE EN MANHATTAN. El personal de la mesa de redacción y otros empleados de The New York Times, más de mil 100, acordaron un paro de 24 horas ante la falta de acuerdo con la empresa para aumentar los salarios, en un hecho sin precedente en cuatro décadas. Foto Afp

Ap, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 9 de diciembre de 2022, p. 29

Nueva York., Unos mil 100 empleados de The New York Times llevaron a cabo un paro entre la medianoche del jueves y el viernes ante la falta de acuerdo con la empresa para aumentar los salarios, en un hecho sin precedente en cuatro décadas, informó su sindicato NewsGuild.

Centenares de personas se congregaron el jueves frente a la imponente sede de la New York Times Company, en el oeste de Manhattan, en un ambiente de reivindicación, aunque por momentos festivo.

El New York Times se apoyó en personal internacional y no sindicalizado para suministrar contenidos a sus más de 9 millones de suscriptores en todo el mundo.

El sindicato aseguró que sus miembros están dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguir una redacción mejor para todos .

Esto, dijo, ya que la dirección continúa rechazando el mínimo salarial de 65 mil dólares y su propuesta queda muy por detrás tanto de la inflación como de la tasa promedio de ganancias salariales en Estados Unidos .

Según una nota del propio rotativo: “El contrato entre The Times y The New York Times Guild expiró en marzo de 2021 y desde entonces se han celebrado unas 40 sesiones de negociación”.