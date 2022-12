Relató que en una reunión en una casa en Las Lomas, “lo primero que me plantea es que teníamos que aumentar el IVA, y me pedía apoyo para eso, así en su estilo, me dice: ‘Hay que hacer más grande el pastel’. Y le dije que había que combatir la corrupción y que había que aplicar un programa de austeridad. ‘No, ya todo está comprometido, hace falta presupuesto. Además, se le va a devolver a la gente… copeteado’”.

Tras expresar su negativa, antes de tomar posesión se reunieron de nueva cuenta y Fox le insistió, pero volvió a rechazarlo.

López Obrador explicó que en ese momento se requería la autorización de Hacienda para avalar el techo de endeudamiento en el Distrito Federal.

Por ello, Francisco Gil Díaz, nombrado por Fox como secretario de Hacienda, “queriéndose pasar de listo, dice: ‘Bueno, es que, si no apoyan ustedes, no va a haber autorización del techo de endeudamiento para la ciudad’. Entonces, lo único que le dije: Pues, no se preocupe, no nos autorice, voy a declarar una moratoria de pago. Y ahí Fox lo que hizo fue reírse”.