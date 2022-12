Declan volvió a entrenar y se siente bien , dijo su compañero Kalvin Phillips cuando se le consultó si estaba preparado para remplazar al volante del West Ham, titular hasta ahora en la Copa del Mundo, si éste no podía estar a disposición para el choque ante los galos.

Es cierto que no jugué todo el tiempo que me hubiera gustado, pero cuando ves a los futbolistas que eran mis favoritos, realmente no puedo discutir las elecciones del entrenador, admitió en referencia a la línea compuesta por Rice, Jude Bellingham y Jordan Henderson.

Son increíblemente buenos. Han dado excelentes resultados , añadió Philipps.

Ni siquiera pensaba que podría jugar estos partidos , prosiguió sobre sus apariciones ante Gales (3-0), donde dio la asistencia en el último gol de Marcus Rashford, y ante Senegal (3-0). Pero quienquiera que sea convocado estará listo para este desafío y ayudará al equipo a ganar , afirmó.

Sterling se reintegra

En tanto, el delantero Raheem Sterling se reincorporará este viernes a la concentración de Inglaterra en el Mundial después de viajar a su país para apoyar a su familia luego de un robo a mano armada en su casa en Gran Bretaña.