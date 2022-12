Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Jueves 8 de diciembre de 2022, p. 15

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que los hechos de violencia registrados este miércoles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con saldo de ocho personas fallecidas y siete militares heridos, son una reacción del crimen organizado a las importantes detenciones que hubo en aquella entidad.

Al comparecer en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, destacó que en el transcurso del día hubo patrullajes y presencia de elementos de seguridad en la zona, y se controló la situación.

A toda acción del gobierno federal hay una reacción del crimen organizado, y entonces se dan los enfrentamientos , añadió la funcionaria al aludir a la detención del líder de una célula del cártel de Noreste, Heriberto Rodríguez Hernández, hace una semana y el choque entre fuerzas armadas y presuntos criminales registrado el miércoles sobre una carretera a cinco kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Durante el encuentro con los legisladores, reclamó que no hay reciprocidad del PAN. Exigen la presencia del Ejército y la Marina, pero no hay un apoyo con votos, para la participación de éstos en tareas de seguridad pública, indicó.