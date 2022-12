Emir Olivares y Néstor Jiménez

Luego de la ofensiva y la condena de los conservadores de Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó: Si quieren meterme a la cárcel, ya saben dónde voy a estar .

En la conferencia de ayer se le comentó que varios personajes de la oposición celebraron el fallo contra la vicepresidenta argentina y advirtieron que podría suceder lo mismo en México, a lo que López Obrador respondió que lo que hará en libertad al jubilarse (leer y escribir) puede hacerlo preso.

Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme, y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel cuando termine, ya saben dónde voy a estar. Y se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal, yo creo que esa es la peor prisión. Pero cuando uno tiene su conciencia tranquila, no importa: le diría yo que la cárcel a veces hasta protege .

Ejemplificó que muchos líderes del movimiento estudiantil de 1968 fueron recluidos y salvaron la vida. En contraparte, si Carlos Madrazo hubiera estado prisionero, como el ingeniero Heberto Castillo, no hay el bombazo que destruyó el avión en que viajaba .

El jefe del Ejecutivo refrendó su apoyo a la vicepresidenta de Argentina y destacó la forma en que ella contestó tras la condena, al advertir que no buscará ningún cargo.