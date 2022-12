Con ese antecedente, apuntó, en el proceso rumbo a 2018, el tabasqueño le dijo al hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo: “Si van a invitar a gente de la sociedad civil, ¿por qué no invitas a participar –te va a ayudar porque es ciudadana– a Lilly Téllez? Yo fui el responsable de eso”.

Al referirse a la legisladora sonorense que hoy forma parte de la bancada del PAN, expresó que triunfa la señora y sin hacerle nada, nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidenta me va a meter a la cárcel .

En seguida se le preguntó si la decisión fue un error. Sí, es que se cometen errores, muchos. No hay quien diga que no comete errores, pero también no tiene uno por qué sentirse mal, porque uno actúa de buena fe , contestó.

No sólo me he equivocado con ella, ahí está el caso de Germán Martínez , agregó.

–¿Con Monreal?

–No, no, no, es distinto, son cosas distintas –respondió a las preguntas de los reporteros.