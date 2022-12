Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 8 de diciembre de 2022, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que sus posturas y acciones de gobierno polaricen a la sociedad mexicana, por el contrario, argumentó, lo que hacen es politizar.

En la mañanera de ayer, a pregunta expresa sobre su proyecto, que él mismo llamó humanismo mexicano , hizo una larga alocución histórica para argumentar que la esencia se basa en el legado de personajes históricos, como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas.

¿Cuál es nuestra aportación? Ellos (los opositores) dicen que polarizamos. No, no; politizamos, es decir, fuera máscaras; ustedes están en favor de las élites, nosotros en favor del pueblo, y somos distintos.

Externó que los pobres son leales y los potentados no. Ustedes tienen sus razones, y las expresan o las esconden, pero de verdad no les cae bien el pueblo, no le tienen amor, lo desprecian y son racistas y clasistas .