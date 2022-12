Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 8 de diciembre de 2022, p. 5

Debido a la situación que se vive en Perú, la cumbre de mandatarios de la Alianza del Pacífico programada para el 14 de diciembre fue pospuesta por segunda vez en menos de dos semanas, y con ello también fue cancelada la visita que haría a Lima el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El canciller Marcelo Ebrard anunció ayer el aplazamiento del encuentro y expresó que México hace votos por el respeto a la democracia y los derechos humanos en la nación sudamericana, donde el presidente izquierdista Pedro Castillo disolvió el Congreso y a su vez fue destituido por este órgano por incapacidad moral .

Castillo no ha pedido asilo a México, dijo Ebrard. Nosotros tenemos una política favorable al asilo. Si él lo pide, lo consideraríamos; yo no creo que nos negaríamos, pero no lo ha hecho , dijo en entrevista de radio.

En tanto, la embajada mexicana en Lima –que según diversos reportes periodísticos y de usuarios de las redes sociales fue bloqueada por personas que querían impedir que Castillo buscara refugio ahí– pidió a los connacionales en suelo peruano que mantengan la calma y acaten las indicaciones de las autoridades de ese país.

En principio, la cumbre de mandatarios de la Alianza del Pacífico se celebraría el 25 de noviembre en la Ciudad de México, pero fue aplazada porque Castillo no obtuvo permiso del Congreso peruano para viajar a suelo mexicano a recibir la presidencia de la alianza comercial que integran Perú, México, Colombia y Chile.