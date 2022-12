Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). En la actualidad se encuentra con comparecencia restringida mientras fiscales lo investigan por favorecer contratos a la que fue la constructora Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro del ex presidente Alejandro Toledo.

Pedro Castillo (julio 2021-diciembre 2022). Ex maestro y ex sindicalista, obtuvo un fuerte apoyo en áreas rurales pobres para ganar unas apretadas elecciones con un partido marxista, pero cayó rápidamente en las encuestas de opinión y se enfrentó a la constante oposición de un Congreso dominado por el bloque conservador. Sobrevivió a dos votos de juicio político, antes de ser destituido en una dramática jornada en la que intentó disolver el Congreso.

Para Humala, que estuvo nueve meses en prisión preventiva, los fiscales han solicitado 20 años de prisión.

Alan García (1985-1990/2006-2011). El ex mandatario se suicidó en abril del 2019 con un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a arrestarlo para investigarlo por un esquema de sobornos de Odebrecht. Tras su muerte, sus bienes se encuentran inhibidos y embargados.

García negó varias veces acusaciones de presuntos sobornos. Durante su primer mandato, el país andino sufrió de una hiperinflación y de la violencia de grupos rebeldes, pero los peruanos le dieron años después al carismático líder político un segundo mandato que estuvo bajo la lupa judicial.

Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo se encuentra en libertad bajo fianza en Estados Unidos mientras enfrenta un proceso de extradición a Perú, donde es acusado de recibir sobornos por 20 millones de dólares de Odebrecht durante su mandato.

El ex mandatario, que ha rechazado las imputaciones, estuvo arrestado varios meses en una prisión de California. Para la justicia peruana, Toledo es un fugitivo desde 2017.

Valentín Paniagua (2000-2001). Es el único ex mandatario peruano de las últimas tres décadas que no ha tenido acusaciones de corrupción. Paniagua lideró un gobierno de transición luego de la renuncia del ex mandatario Alberto Fujimori, por fax y desde Japón, tras estallar el considerado mayor escándalo de corrupción en la historia del país sudamericano.

Paniagua, quien falleció en 2006, fue un experimentado político y fue elegido como representante al Congreso en varios periodos. Cuando asumió la presidencia interina era legislador del partido de centro Acción Popular.

Alberto Fujimori (1990-2000). Actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por ser autor intelectual del asesinato de 25 personas, entre ellas un menor, por parte de un grupo militar y policial que actuaba bajo la sombra en la lucha contra el grupo rebelde Sendero Luminoso, que buscaba tomar el poder por la fuerza.

Fujimori, que también ha sido condenado por corrupción, fue indultado por Kuczynski en la Navidad de 2018, pero este beneficio fue anulado después durante el periodo de gobierno de Vizcarra.