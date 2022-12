De acuerdo con la empresa encuestadora Datum (el levantamiento concluyó el pasado 4 de diciembre), la aprobación de Pedro Castillo a duras penas llegaba a 24 por ciento, es decir, la desaprobación fue de 71 por ciento (5 por ciento no supo o no contestó). Por el lado del Congreso, sólo 11 por ciento de los encuestados avaló el trabajo legislativo, mientras 84 por ciento lo rechazó (5 por ciento no supo/ no contestó).

Ayer, aparentemente concluyó el primer round: tras cuatro intentos, en sólo unos cuantos meses, el Congreso peruano logró destituir a Castillo (la causa: incapacidad moral , lo que ello quiera decir) luego de poco menos de un año y medio en el puesto (algo que al parecer no resulta sorprendente en Perú, porque en alrededor de los últimos seis años igual número de mandatarios fueron relevados); nombramiento de la primera mujer en ocupar la primera magistratura en aquella nación sudamericana, Dina Boluarte (hasta ayer vicepresidenta), quien denunció un golpe de Estado y el quiebre del orden constitucional , tras la intentona del ex dirigente magisterial de disolver al Congreso; 101 de los 130 congresistas aprobaron la destitución del hasta ayer presidente de Perú, y de cereza, la detención del propio Castillo por parte de la policía y su aislamiento en una de las comisarías limeñas.

as dos principales fuerzas políticas de Perú se llevan muy fuerte, a lo salvaje, con la mano cargada de piedras, por mucho que el pueblo de aquel país mayoritariamente desapruebe al Congreso y al hasta ayer Presidente de la República, Pedro Castillo, quienes desde el mismo 28 de julio de 2021 (fecha de la toma de posesión del ahora ex mandatario) desataron una feroz lucha por el control del poder político en aquella nación sudamericana, sin olvidar que a finales de noviembre un grupo de trabajo de la siempre progringa Organización de Estados Americanos (cuya cara visible es el sátrapa Luis Almagro) se apersonó en Perú para analizar la situación del país (recuérdese el caso de Bolivia y el golpe de Estado contra Evo).

Por su parte, a finales de noviembre pasado el Instituto de Estudios Peruanos levantó su propia encuesta, con los siguientes resultados: la aprobación de Pedro Castillo apenas libró 31 por ciento, con un rechazo del 61 por ciento de los encuestados (8 por ciento no supo/ no contestó), en tanto que el Congreso a duras penas libró 10 por ciento de aceptación, contra 84 por ciento de repudio (4 por ciento no supo/ no contestó).

Resulta arrasador el nivel de rechazó popular para ambos grupos enfrentados, pero en medio de la gresca desatada por esas dos fuerzas políticas, la pregunta obligada es: con ese grado de impugnación, ¿cómo es posible que, en el juego de las vencidas, una de ellas haya logrado destituir al mandatario y la otra intentara disolver al Congreso?

Pedro Castillo fue democráticamente electo, pero desde el primer día en funciones la derecha peruana –con un empujoncito de Washington– impulsó el golpe de Estado y no lo dejó gobernar. Su labor siempre fue hacer hasta lo impensable para deponerlo, y al cuarto intento lo logró –con el apoyo del Poder Judicial y la mafia mediática–. Ahora Perú se encuentra en una crisis de pronóstico reservado, con los poderes constitucionales enfrentando el rechazo prácticamente total del pueblo de aquel país.

Habrá que ver cuánto dura en el puesto Dina Boluarte, porque en lista de espera hay un ejército.

