Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 8 de diciembre de 2022, p. 26

Santiago. Admitiendo de facto la escasísima posibilidad de arrancarle concesiones a la derecha, el presidente chileno, Gabriel Boric, cedió la mañana de ayer en lo que hasta escasas horas previas defendía como un principio irreductible, y aceptó que la hipotética nueva Convención Constitucional pueda tener delegados no electos, sino designados por cuotas políticas.

Tengo la convicción de que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo , dijo durante un acto en la sede del gobierno, al promulgar la ley de presupuestos de 2023.

No podemos seguir dilatando más la discusión constituyente. Nuestros ciudadanos requieren certezas y la negociación constitucional está extendiéndose más de la cuenta , afirmó, por lo cual “quiero pedir un esfuerzo, me consta que los ha habido por parte de los diferentes actores: por sentido de responsabilidad, para tener un nuevo pacto social, para todos quienes hicieron campaña pidiendo una nueva Constitución, les digo: no podemos seguir esperando.

Nosotros hemos defendido con mucha fuerza el principio democrático y entendemos que para la oposición es importante tener una convención mixta, en donde existan expertos designados por el Congreso. No es lo que a nosotros como alianza de gobierno nos gustaría y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano ciento por ciento electo , recordó.

Las palabras de Boric llegaron luego de que el martes el oficialismo y la oposición agotaron 13 horas continuas de negociaciones sin llegar a consensos respecto del órgano constitucional: la derecha pretende uno reducido de unos 50 miembros, la mitad de ellos designados, con expertos que sean incumbentes; frente a los 100 todos electos que plantea la centroizquierda, con paridad de género y representación para pueblos originarios, dos cuestiones en las que la derecha no es clara, más bien contraria.