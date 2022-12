Se están analizando los procedimientos del área donde fueron atendidos los pacientes para ver que no vaya a ser algo relacionado con éstos; justo ayer iniciamos la revisión de cada uno de los expedientes, estamos a la espera de que ellos nos confirmen si han tenido defunciones y si son por esa causa , declaró.

Debido al brote de meningitis en Durango, dijo, el personal médico del Seguro Social sospechó que podría ser una situación parecida, pero parece que no está relacionado .

–¿Hay fallecidos con síntomas de parálisis facial?

–Sí, no sé cuántos tenemos por ahí identificados, hay un par de personas que llegaron a recibir servicio médico en esta unidad, que tuvieron síntomas similares y que perdieron la vida; como se está en el proceso de recolección de información, no tengo la certeza de cuántos pacientes serían.

No me gustaría preocupar a la población haciéndoles pensar que se trata de meningitis, parece que no va por ahí el tema, tampoco es una enfermedad que se transmita de persona a persona , sostuvo Daniel Díaz.