Jueves 8 de diciembre de 2022, p. 33

La decisión de pobladores de San Pedro Atocpan, en la alcaldía Milpa Alta, de mantener el bloqueo en la carretera Xochimilco-Oaxtepec generó algunas posiciones adversas entre la comunidad del mismo pueblo, pues hay desde quienes dicen simpatizar con el movimiento, pero rechazaron el cierre de la vialidad porque la consideran ilegítima, y hasta quien critica el vinculo que los protagonistas tienen con grupos antisistémicos .

Entre los que se manifestaron en contra del movimiento está un estudiante de economía, quien bajo condición de anonimato indicó que la agrupación Jóvenes Comuneros de Milpa Alta tiene una fuerte relación con la Coordinadora de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, así como con algunos abogados que representaron al movimiento Zapatista.