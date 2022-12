U

n mundo, como el nuestro, en el que la competencia se ha convertido en la característica principal de las relaciones entre las personas, ha llevado a la sociedad a premiar el consumo y castigar la pobreza bajo la falacia de que los ricos tienen dinero por méritos propios y los pobres son culpables de una pobreza a la que, ante la voracidad consumista, se califica como un fracaso sin considerar las circunstancias que determinan la situación económica de las personas

Si no tienes dinero, trabaja , si no tienes trabajo, entonces es porque no te has esforzado lo suficiente , o no estudiaste en una buena universidad . Si tu cuenta en el banco está en ceros es debido a que no tomaste previsiones . Así funciona el modelo neoliberal en un mundo gobernado por la competencia en el que quienes quedan fuera del poder adquisitivo se convierten en perdedores para la sociedad y para sí mismos.

Primero los ricos –o al menos los que más gastan– es una normalidad asumida en el día a día que podemos observar, por ejemplo, al abordar un avión cuando los pasajeros que compran boletos más caros son llamados primero a ocupar su lugar, a pesar de que sería más práctico que los pasajeros sentados al final de la aeronave se acomodaran primero dejando el pasillo libre y agilizando el proceso. Pero no, en detrimento de la mayoría, quienes gastan más tienen el privilegio de estorbar a quienes gastan menos al tiempo en que, como parte del premio que su poder adquisitivo conlleva, presumen a los mortales que pasan frente a ellos el privilegio de ocupar sillones más cómodos y recibir un trato preferencial que parece catalogarlos como mejores ciudadanos, mientras, con condescendencia, se asumen mejores que los demás, nada más por que no son pobres.

En un mundo así, como el nuestro, la libertad es considerada como algo que se ejerce a través del gasto y, como unos pueden gastar más que otros, las clases pobres pierden libertades y derechos, lo que causa crisis económicas –y sociales– al crearse brechas más grandes y con ellas un reparto de la riqueza con que cada vez más tienen menos al tiempo en que los menos tienen más.