Cinco. A finales de 2015, Manguel hizo un alto a sus interminables giras por el mundo y, raudo, acudió al llamado de Mauricio Macri y su ministro de Cultura, Pablo Avelluto, ex chief executive officer (CEO) de Random House Mondadori Argentina, ex locutor del programa de radio El bulo de Merlin y exégeta de su golpe de Estado favorito (sic), en referencia al bombardeo a cielo abierto de la Plaza de Mayo que llevó al derrocamiento de Juan Domingo Perón (1955, más de 300 muertos, entre niños y civiles, y miles de heridos).

Ocho. El interpelado no se dio por enterado, y en el primer día de trabajo apareció en la BN con dos custodios armados, y otro de uniforme en la entrada del edificio. Los empleados más viejos recordaron que desde la dictadura militar no se veían armas en la BN. Y allí, Manguel empezó a resolver lo político . O sea, que el personal aceptara, pasivamente, dejar sus puestos de trabajo (240 despidos). Un atropello que derivó en la interrupción de un sinfín de actividades culturales gratuitas, calificadas por los CEO de deficitarias (recitales, conferencias, conciertos, presentaciones de libros, y talleres que se dictaban en la institución).

Nueve. Simultáneamente, en los primeros cinco meses de gestión, Manguel echaba mano a 50 mil dólares de la BN para costear sus conferencias alrededor del mundo, ordenando que el desfalco no quedara registrado en resoluciones oficiales. Y a diario, costeaba sus comidas en restaurantes del exclusivo barrio de Recoleta, mediante canjes publicitarios.

Diez. En 2017, un empleado le dijo con despecho: “¿Y a vos quién te conoce?’” Entonces, Manguel dispuso que todo el personal de la BN concurriese, obligatoriamente, al curso Introducción a la obra de Alberto Manguel, cuyo primer conferencista fue… Alberto Manguel. El investigador Roberto Baschetti, uno de los despedidos en la BN, asegura que Manguel pertenece a la fauna de los intelectuales que escriben lindo y vuelan bajito .

Once. Intelectual convencido de la superioridad moral y económica del trabajo intelectual sobre el material, Manguel sostenía en entrevistas y presentaciones que el modelo cultural argentino (sic), no podía seguir siendo el del poema nacional, Martín Fierro: “Tenemos que encontrar otro modelo, menos folklórico… Yo no me siento representado por ningún gaucho, y menos por un gaucho matrero” (sic).