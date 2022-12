Recordó que en 2020 el Ejecutivo federal emitió un decreto con el que se instruye limitar el glifosato, utilizado en algunos cultivos para la limpieza de hierba. Tras comenzar este proceso, la producción de maíz, cítricos –en particular la naranja– y caña de azúcar no ha disminuido, demostrando que no los necesitamos , añadió.

En tanto, recalcó que estos agrotóxicos se introdujeron al mercado a escala global junto con los transgénicos, como parte de un paquete tecnológico para poder controlar corporativa y monopólicamente la agricultura, no para producir más. Los transgénicos y el glifosato no aumentan la producción, sino permiten que unas pocas empresas dominen el mayor negocio del mundo, que es nada más y nada menos que nuestro alimento, pero lo hace a costa de nuestra salud y del ambiente .