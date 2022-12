El dictamen de la minuta fue aprobado por 17 votos a favor de Morena, PAN y PRI, cuatro en contra del PRD y el partido guinda, y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano, ante las advertencias de algunas morenistas en torno a que el cambio introducido deja en estado de vulnerabilidad a los trabajadores, dada la tendencia de algunos empleadores a no querer dar el asueto.

Susana Prieto (Morena) expuso que en las empresas el que manda es el empleador y si no le da la gana, no va a aprobar que los trabajadores tomen los seis días restantes. La minuta debe quedar como viene del Senado. Va ser un descaro que pongan a los trabajadores a negociar, reprochó a los integrantes de la comisión. En el dictamen no queda claro que podrán tomar de manera continua los 12 días, insistió.

Manuel de Jesús Baldenebro, presidente de la comisión, explicó que se modificó la minuta del Senado para que los trabajadores puedan fraccionar sus vacaciones, porque tomar los 12 días juntos puede ser desfavorable para los centros laborales e incluso para los propios asalariados porque limita la posibilidad de llegar a un acuerdo que mejor convenga a estos últimos.

El diputado emecista Sergio Barrera, promotor de la iniciativa, consideró que lo importante es aprobar el documento para que entre en vigor el próximo año. Una vez avalado, seguramente habrá propuestas de reforma relativas a la forma en que se podrá tomar el periodo de asueto, apuntó.