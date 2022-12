Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de diciembre de 2022, p. 9

Que vaya a engañar a otra parte . Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la réplica pedida por la senadora Xóchitl Gálvez para acudir ayer a la mañanera en Palacio Nacional y dar su posición sobre los programas sociales de la administración federal.