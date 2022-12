▲ Los legisladores de Morena y sus aliados no lograron la cifra de votos necesaria para aprobar la reforma constitucional del Ejecutivo a la ley electoral. Foto Roberto García Ortiz

Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de diciembre de 2022, p. 5

Horas antes de que enviara a San Lázaro la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral, conocida como plan B, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la propuesta está muy acotada .

Consultado en su conferencia del martes, el mandatario subrayó que al no tratarse de una reforma constitucional son muy pocos los márgenes para proponer cambios.

Reconoció que sin la votación calificada en la Cámara de Diputados no podría pasar su propuesta de reforma constitucional, pero no quiere decir que haya que arriar bandera, ya vendrán otros tiempos, cuando se tenga mayoría .

Calificó a las reacciones de los opositores a la reforma como una tomadura de pelo colectiva y llamó a no dejarse engañar.

“Va a pasar el tiempo y se darán cuenta los que pusieron su cartel ‘El INE no se toca’. Y es lamentable, porque hay gente que sí, aunque parezca increíble, están a favor de que se les pague 200, 300 mil pesos a los consejeros; pero hay otros que no saben, que esto es lo que se quiere evitar”, sostuvo el mandatario.