J

avier Blas, analista de energía del portal globalista neoliberal Bloomberg, asevera, tras el fracaso de la cumbre COP27 de la ONU en Sharm El Sheick (Egipto) –donde reporta que acudieron casi 200 países cuando la ONU sólo reconoce a 193–, que Japón, miembro del G7, rebautizó su empresa estatal (¡megasic!) de recursos naturales como “Organización de Japón para Metales (¡megasic!) y Seguridad Energética (https://bit.ly/3BCD96v)”. Asombra que Japón, muy vulnerable en recursos naturales , haya conjugado los metales (sic) con la seguridad energética de hidrocarburos.

Según Blas, la prioridad de varios (sic) países en Asia es la seguridad energética que le provoca(ba) choque anafiláctico a los globalistas neoliberales hoy en retroceso y que usan la anhelada energía verde como arma de destrucción masiva contra la OPEP+ que ha recuperado la iniciativa. Blas enuncia que en el mundo de los recursos naturales existe un trilema muy debatible: 1) la seguridad del abasto ; 2) mantener los precios bajos (¡megasic!) , y 3) proteger el ambiente . Más que trilema , parece una insoluble cuadratura del círculo (https://bit.ly/3W0Dqb7).

El problema radica en que los factores de su trilema están desequilibrados desde el inicio y lo aplica a las dos crisis petroleras previas de las décadas de 1970 y 80 cuando la seguridad del abasto y su asequibilidad superaron la sustentabilidad , al grado de que en 1979 el G7 predicó incrementar al máximo el uso del carbón (¡megasic!) . En los 90, el “equilibrio (sic) del trilema comenzó a cambiar con la llegada del moderno movimiento ambiental . Ya en la década pasada, el cambio climático tuvo la prioridad debido al calentamiento global.

Hoy con la crisis energética, la seguridad y asequibilidad regresan . ¡Además de que los 38 países del club de los ricos de la OCDE gastarán 17.7 por ciento de su PIB en energía! Aquí Blas exagera y no matiza, pues varios países de la OCDE son autosuficientes en energía. Luego derrapa al ideologizar su trilema y aconseja recetas archisabidas donde destacan las energías eólica, solar y nuclear.