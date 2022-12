M

orena, Verde y PT necesitan 334 votos para sacar adelante una reforma constitucional en la Cámara de Diputados, y sólo cuentan con 276. Es una misión imposible obtener la aprobación. Además, faltaría la votación del Senado, y ahí, el factor Monreal jugaría en contra. Y todavía la Suprema Corte de Justicia podría meter reversa a toda –o parte– la legislación, como acaba de suceder con el salvavidas que le lanzó a los factureros. Quedará como una aspiración ciudadana insatisfecha, pero no muerta, disminuir el número de legisladores, achicar el costoso aparato del INE con su corrupción y despilfarro, el voto electrónico y hacer accesibles las consultas populares. Veremos qué se consigue avanzar con el plan B . Como consuelo, los diputados de oposición se fueron sin su moche navideño como pago de un voto que no tuvo cliente.

¿El final de Trump?

Aunque Donald Trump no fue acusado –todavía– en forma personal, sus compañías Trump Organization’s, Trump Corp. y Trump Payroll Corp. fueron declaradas culpables de participar en un fraude fiscal durante más de 10 años, incluido el ex director financiero Allen Weisselberg. El dinero de los impuestos lo usaron para el pago de una vida lujosa, viajes, mansiones y automóviles de lujo. Es un mal momento para el ex presidente que acaba de postularse para un segundo mandato. Aparte, enfrenta una investigación penal sobre mal manejo de documentos clasificados y la conspiración en la que participaron sus aliados para anular las elecciones de 2020. (Más o menos lo que quiere hacer Claudio X. en 2024, usando al INE). La sanción que recibirán las empresas de Trump será de menos 2 millones de dólares, no tendrá impacto en sus finanzas. El daño viene de otro lado: probablemente los bancos le cerrarán las líneas de crédito, aunque tiene muchos amigos ricos. No se ve cerca el día en que termine tras las rejas el personaje que quiso enrejar a México, pero este es el principio del fin de su carrera política. No lo extrañaremos.

¿Qué hacer con el aguinaldo?