Ayer cumplimos 10 días sin agua, por lo que pedimos con urgencia que se restablezca este servicio, que es un derecho humano. Aprovechamos el espacio para preguntar: ¿cómo, si no hay agua, centros comerciales disponen del líquido en abundancia? y ¿quiénes están lucrando con la venta del agua por medio de pipas?

ondenan a Cristina Fernández de Kirchner sin dejarla hablar en su juicio. No le permitieron presentar las pruebas de la defensa. Construyeron el montaje a partir de verdades a medias, tergiversación, manipulación y mentiras. Los únicos que hablaron fueron los poderes fácticos de la nación argentina, comenzando por Clarín, que insinuó y abrió la compuerta para su posible asesinato. La bala no salió, pero la condena si . Es el lawfare más transparente y obvio, como con el que atacaron a Lula, Dilma, Correa y Evo. Es la justicia de la injusticia.

C

Ismael Cano M.

De las marchas y sus distintos fines políticos

Qué raro: en 1968 ganamos las calles a pesar del gobierno para decir que estamos a pesar de todo, para manifestarnos, decir, protestar, indignarnos, hacernos escuchar, buscar un cambio, anhelarlo… arriesgando la vida. Hoy unos marchan sin ideas ni convicciones, sin consignas sociales más que el vituperio, porque no les gusta el que nos gobierna. Otros usan las calles buscando que efectivamente se dé un cambio, a lo mejor para saber que de verdad es un cambio, con la esperanza de que sea eso y no el gatopardismo que reiteradamente se da en cada nuevo gobierno.

Los partidos, los empresarios y los poderes fácticos reprivatizaron las calles para manipular a la sociedad en beneficio de sus intereses. Finalmente, parece que la transformación está próxima y estamos en el principio de un cambio de paradigma y de sistema que urge ante el desgaste de las clases voraces que sólo ven utilidades y poder. Tal vez ya no se trata de ganar la calle ni de recuperarla, sino de rescatar al ser social que somos.

Raúl Rodríguez Martínez

Invitaciones

Investigación dancística en auditorio de la ENAH

Encuentro de investigación dancística Nazul Valle Castañeda, en el auditorio Román Piña Chan de la ENAH, de 10 a 19:30 horas, a partir de hoy hasta el viernes. En este último día de trabajos, César Delgado presentará a las 15:45 horas su libro Danzar en Nayarit.

Documentales sobre violencia de género

El Albergue del Arte y Dragón Estudios se unen al festival Resistimos, cortometrajes documentales sobre violencia de género. Se proyectarán: The Ones We Choose, de Elora Bertrand (2022, Francia); Justicia para Diana, de Paola Adriana García Ruiz (2021); Los gritos (2020), Colectivo Silbando Bembas). Habrá charla con los directores, hoy a las 20 horas en el foro El Albergue del Arte (Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán). Informes y reservaciones al 55-5554-6228. Entrada libre.

La Virgen de Guadalupe, charla y entrevista

La UACM invita a la entrevista y charla La Virgen de Guadalupe. Entre el mito y la realidad, la devoción popular, este 12 de diciembre a las 13:30 horas. Enlace de Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM, código de acceso: galatea22. Con la participación del especialista Bernardo Barranco