Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de diciembre de 2022, p. 25

Con el combate al huachicol emprendido en su administración, ya no hay expendios de venta de combustible robado, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que mientras en sexenios anteriores el robo de hidrocarburos se había convertido en una práctica tolerada, con las acciones de su gobierno pasó de reportarse hasta 81 mil barriles diarios robados en el inicio de su gestión, a un promedio de 5 mil 700 en el presente mes.

Durante su conferencia de prensa diaria, relató que en su periodo como jefe de Gobierno, el entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, les expuso a los gobernadores que los más de 12 mil millones obtenidos por excedentes petroleros, en lugar de repartirse a los estados se usarían para “descontar lo que se roban de combustible, o sea, estaba contabilizado ya lo del huachicol y se calculaba”.

Recordó que en Pemex se instaló un sistema de monitoreo para detectar el huachicol, pero sonaban alarmas y no hacía nada, podía estar sonando todo el día porque había complicidad .

Dicho sistema de vigilancia de Pemex, “que tenía que ver con una gente creo que del Estado Mayor Presidencial, contaba con aviones. Me tocó que me dieran un aventón en un avión de esos, que ya pasó a la Secretaría de la Defensa, el avión que compró el encargado de que no se robaran las gasolinas, el encargado del combate al huachicol. No, me sentía yo como jefe ahí”, agregó.

Pese al avance en este renglón, reconoció que donde todavía tenemos problemas es en Hidalgo .

Dos Bocas, en 2023

Entre los distintos temas que abordó ayer el mandatario, señaló que será a mediados del próximo año cuando la refinería de Dos Bocas esté produciendo a su máxima capacidad.