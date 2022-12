Después de eso, Pilar le contó al público muchas historias acerca de lo que pensaba y creía Saramago; por ejemplo, que para él la democracia no era votar cada cuatro años y que no se vale delegar todo en personas que consideramos capacitadas para que nos gobiernen, es decir, que los ciudadanos tenemos que ser activos todos los días y que, por eso, los libros de Saramago reclaman la dignidad y reclaman el poder, pero el poder cívico, el poder de todos nosotros, simples mortales, que es lo que hace posible que tengamos buenos o malos gobiernos.

El público estaba hinoptizado escuchándola. Entonces, me pareció que era el mismísimo Saramago el que estaba hablando, porque en la mirada de Pilar había esa misma chispa que aparecía en los ojos de don José cuando le hablaba sobre todo a sus jóvenes lectores y les decía cosas como esto:

Nos han dicho que nos amemos los unos a los otros, pero no lo hemos hecho nunca. No se ha podido y no se podrá jamás. Pero si en lugar de eso nos hubieran dicho que lo esencial es que nos respetemos los unos a los otros, entonces, quizá alguna cosa habría podido cambiar en nuestra forma de vivir. La única victoria sustancial que necesitamos hoy para llegar a mañana es no resignarnos, y pensar que la prioridad absoluta, tanto de gobernantes como de ciudadanos, es el ser humano.

Cuando terminó de hablar Pilar del Río en la FIL, un muchacho que estaba entre el público seguía en trance y después dijo: ¡Ella es genial!

Luego pensé en el olivo en el que ahora se ha convertido Saramago y cuando busqué qué simboliza ese árbol me emocioné y sorprendí, porque los olivos representan la longevidad e inmortalidad, ya que pueden vivir más de 2 mil años; para algunos poetas y artistas también simbolizan la resistencia y la renovación, porque un olivo es capaz de soportar condiciones adversas. También simbolizan la prosperidad y la fertilidad por su abundancia de flores y frutos.

Pilar es el mayor de los frutos de ese enorme árbol, que además sigue sembrando semillas por doquier. Creo que todos los que hemos sido tocados por la literatura y las palabras de José Saramago somos parte de ese olivo que no deja de florecer. Esas abundantes ideas humanistas son ya inmortales.

Esa es y seguirá siendo por muchos siglos más nuestra saramagia.

Texto leído en la presentación del libro editado por la UNAM, el Instituto Camões y Grano de Sal.