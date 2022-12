l Movimiento Democrático de Trabajadores de la educación en Oaxaca (Mdteo) agrupado en la combativa sección 22, CNTE-SNTE, eligió el 27 de noviembre, como su secretaria general a la joven maestra indígena mixe (ayuukjä’äy), en servicio activo en escuela comunitaria Yenny Araceli Pérez Martínez. En 2017, la sección 34 del Movimiento Democrático del Magisterio de Zacatecas (MDMZ) nombró a la maestra jubilada con trayectoria sindical Maura Elena López Aguilar. El SNTE, fue dirigido por la maestra Elba Esther Gordillo, pero esa es otra trayectoria organizativa, antagónica, por cierto, que no viene al caso involucrar con la muy excelente noticia que proponemos destacar, la cual conlleva dos signos: se trata de una mujer y no sólo eso, es perteneciente a un pueblo indígena. Género y diversidad, nada comunes en la trayectoria de liderazgos magisteriales de una coordinadora con gran trascendencia e impacto social. Me refiero a los liderazgos porque es muy conocido que a lo largo de la historia, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, las maestras han sido abrumadora mayoría y, sin embargo, destacados maestros han estado en el centro.

La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE (ANR) del 2 de diciembre en la Ciudad de México abordó en su orden del día la presentación de la nueva estructura de la sección 22 y acordó un inmediato plan de acción que incluye la realización el 16 de diciembre de movilizaciones políticas en las entidades con secciones CNTE, para difundir el pliego de demandas en curso frente al gobierno de la llamada 4T y, el 17 de diciembre una concentración de todas las secciones en el estado de Guerrero, en el marco del 43 aniversario de la CNTE. Mensaje indiscutible de respaldo a la CETEG que emprendió una movilización de 11 días hacia y en la Ciudad de México sin lograr interlocución y reapertura de mesas de diálogo con el gobierno federal.