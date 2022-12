Arturo Cano

Periódico La Jornada

Martes 6 de diciembre de 2022, p. 12

Es momento de estrechar las relaciones entre el sindicato y las empresas , frente a un mundo con tantas dificultades (que) está a punto de llegar a una crisis , dijo el senador Napoleón Gómez Urrutia en la inauguración de la Novena Reunión Anual de Cooperación y Corresponsabilidad para la Productividad Laboral y Empresarial.

Gómez Urrutia fue presentado con todos sus cargos: presidente y secretario general del sindicato minero, presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores y senador de la República. El maestro de ceremonias dio también la bienvenida a los integrantes del comité nacional y dirigentes de 50 secciones, así como a ejecutivos de diversas empresas que tienen celebrados contratos con este glorioso sindicato .

Gómez Urrutia recordó que las reuniones de cooperación y corresponsabilidad se realizan luego de dos años de suspensión por la pandemia y que durante la época de su exilio ( época oscura de persecución política , dijo) las reuniones se llevaron a cabo en Canadá.

En una de esas reuniones, rememoró, Leo Gerard, dirigente del sindicato estadunidense-canadiense United Steelworkers, le manifestó su asombro por la asistencia de representantes de varias empresas.

“Me dijo que si él invitaba al directivo de una empresa que estaba enfrente, ni siquiera cruzaba la calle para tomar un café con él. ‘Y tú tienes 50 aquí, ¿cómo le haces, qué les ofreces?’, me preguntó”.