Durante la conferencia mañanera de ayer, efectuada en las instalaciones de la Séptima Zona Naval de Lerma, Campeche, reconoció que los legisladores del PRI y del PAN no van a votar por la reforma constitucional porque como ellos sostienen que el INE no se toca, entonces van a detener la reforma. No tienen mayoría, pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una reforma constitucional. De 500 votos se necesitan 334 para que pueda llevarse a cabo la reforma y no los vamos a alcanzar .

Rechazó que la reanudación del proceso de desafuero contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sea una manera de presión para que respalden la reforma electoral. “No hacemos ningún tipo de acuerdos que tengan que ver con complicidad.

En el caso de los votos en el Congreso, eso depende de cada quien. Si se tratara de defender al pueblo, pues hasta se les aplaude, pero lo que están haciendo es defendiendo la corrupción. Quienes están votando así se van a ir a la historia, pero al basurero de la historia, porque la gente los está viendo.

Sobre el proceso de postulación del candidato de Morena a la Presidencia de la República, expuso que será quien gane la encuesta, al que el pueblo quiera, y ese será a quien él apoyará.

“‘Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy’. Que te vaya bien, sigue tu camino. Eso lo tienen que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido. Imagínense si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría?”

Estimó que en el bloque conservador tienen más candidatos que simpatizantes, hay como 100, pero no es para que sean candidatos a la Presidencia, sino para que terminen de diputados en las listas plurinominales, es un truco .

Aseveró que en Morena nada más hay como cinco aspirantes: No veo más, puede ser que 10, pero eso se resuelve sin problema con la encuesta. Y el que salga, mujer u hombre, que además son mis hermanos y es mi hermana Claudia y mis hermanos Adán, mi hermano Marcelo, y no tengo problemas con Monreal y tampoco tengo problemas con Noroña .

Con información de Emir Olivares.