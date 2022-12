Contra lo que se difunde en medios de comunicación, dijo que, sin restar importancia de lo que pasa en Zacatecas, lo tiene más preocupado la situación en Guanajuato, que del arranque del sexenio y hasta octubre de este año es el primer lugar en homicidios, con más de 11 mil 375 casos, mientras que Zacatecas ocupa el lugar 15 nacional, con 3 mil 276 asesinatos en ese periodo, incluso por debajo de la media nacional, que es de 3 mil 473.

El tabasqueño lamentó el asesinato del juez Roberto Elías Martínez y el del general José Silvestre Urzúa, comandante de la Guardia Nacional en ese estado. Por estos crímenes, dijo, ya se realizan las investigaciones correspondientes.

Hasta ahora, apuntó, no hay claridad de que el crimen del juzgador pueda estar relacionado con el intento de fuga del penal de Cieneguillas. No se sabe, lo del juez tiene otras características, no tenía nada que ver directamente con la actividad criminal, sus asuntos no trataban esos temas .

El jefe del Ejecutivo rechazó que los grupos criminales que operan en Zacatecas se hayan fortalecido durante el gobierno de David Monreal (Morena).

Con información de Emir Olivares