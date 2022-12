E

n materia de inversiones no existen caminos seguros. Hay aproximaciones y metodologías que generan buenos resultados, pero aun los mejores analistas cometen pifias que se traducen en pérdidas multimillonarias.

En general, los grandes fondos de inversión, junto con sus analistas estrellas, se equivocaron en la lectura que hicieron de la actual realidad económica, lo que se tradujo en grandes pérdidas para los ahorradores.

La inflación, la guerra y la pandemia cambiaron las expectativas en la producción, en la inflación, en la paridad cambiaria y en los rendimientos financieros a nivel global y ahora se ajustan todo tipo de inversiones.

En la historia de las finanzas siempre ha existido la idea de que todo se puede controlar, pero la realidad es necia y no sigue patrones prestablecidos. Incluso personas de talento excepcional se equivocan.