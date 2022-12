Destacó que decidió dar el mensaje desde la casa de gobierno porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido .

Al hablar en cadena nacional, lo que no es usual en esta administración, el mandatario dio instrucciones al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite abrir un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.

Los chats habrían sido hackeados del teléfono del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien también estaba con el grupo de jueces y fiscales que mantienen la escalada de persecución mediática y judicial de la vicepresidenta Fernández de Kirchner, a lo que se añaden dos ex agentes de inteligencia.

Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica señalando que los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno , señaló el presidente Fernández.

Juego perverso

Agregó que que todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen de manera negativa sobre las estructuras del Estado, y expuso: ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios, involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora de que empiecen a rendir cuenta por sus conductas .

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo estar segura de que los jueces que la procesan en la causa Vialidad, en la que es acusada de corrupción sin pruebas, la van a condenar este martes y eso será una suerte de regalo para Héctor Magnetto , el gerente general del Grupo Clarín.

“La tapa (portada) de ‘Cristina condenada’ y el 7D van a coincidir”, sostuvo, al referirse a la fecha 7 de diciembre, cuando su gobierno dictaba la ley de medios. Reiteró que la sentencia está escrita desde el 2 de diciembre de 2019 y que, en esa investigación, se violaron todas las garantías constitucionales .

En entrevista con el periódico brasileño Folha de Sao Paulo, que compartió desde sus redes, habló de que los nuevos instrumentos para atacar los espacios progresistas y populares de la región buscan cumplir con tres objetivos: controlar la voluntad popular , proteger a los dirigentes afines y disciplinar a los dirigentes políticos para que todo aquel que tenga una idea de cambio, de defensa del patrimonio nacional y de los sectores más excluidos, lo piense dos veces , puntualizó.