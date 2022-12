Sheffield indicó que en las verificaciones se ha tenido que contar con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, esto debido a que en muchas ocasiones los concesionarios no permiten las visitas de los funcionarios de la Profeco.

Afirmó que estos puntos de venta se encuentran en las ciudades más importantes del país, en particular en las más grandes.

Campeche, Camp., Las 50 gasolinerías más denunciadas por los consumidores en el país por no ofrecer litros de litro están en la mira de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por ahí no falta quienes se hayan quejado que porque vamos con la Guardia Nacional. Si no vamos con la Guardia Nacional, estarían en la lista de los que no se dejan verificar o colocar sellos. Entonces, bueno, donde lloran ahí está el muerto , resaltó.

En 24 de las 36 verificaciones, agregó, participó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y en dos la Comisión Reguladora de Energía. Nos quedan 14 todavía por revisar de esta lista, vamos a continuar con el operativo .

Por otro lado, informó que por ahora Walmart, Chedraui y Soriana han cumplido con el precio por debajo de mil 39 pesos para los 24 productos de la canasta básica dentro del programa contra la inflación, siendo Soriana el que mejor precio ofrece, con un promedio nacional en 955 pesos con 35 centavos; Walmart lo ofreció en un promedio de mil 26 pesos con 40 centavos y Chedraui en 990.91 pesos.

En cambio, contrastó, HBE y Ley están por encima del precio acordado, al ofrecer esos 24 productos en un promedio nacional de mil 75 con 15 centavos y mil 48 con 66 centavos, respectivamente.

Con información de Emir Olivares, reportero