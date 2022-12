La jefa de Gobierno ha hecho una propuesta de no cargarle la mano a la población , dijo la funcionaria, y resaltó que los órganos autónomos recibirán 5.3 por ciento más dinero que el gobierno central.

“No juzgo si es correcto o no (solicitar mayores recursos), pero la obligación del Ejecutivo es hacer un paquete de presupuesto responsable de acuerdo con los ingresos.

González Escobar reiteró que no hay ningún sesgo en la repartición de recursos ni injerencia en su autonomía. Y aclaró que de haberles aprobado los más de 32 mil millones de pesos que solicitaban, se hubieran tenido que incrementar los ingresos mediante el alza de impuestos.

Dicho monto significa la misma cantidad de recaudación de todo el impuesto sobre nóminas para la Ciudad de México, indicó la funcionaria a diputados de oposición, quienes la cuestionaron sobre los criterios de asignación de presupuesto a los órganos autónomos, entre ellos el Instituto Electoral local, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia, a los que no les queda dinero para pagar la nómina , dijo el legislador Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana.

Ante las críticas de los congresistas, y después de que algunos alcaldes panistas manifestaran su inconformidad por la falta de recursos, como Santiago Taboada Cortina, de Benito Juárez, y Lía Limón García, de Álvaro Obregón, González Escobar aseguró que no es correcto decir que no se tomaron en cuenta a las demarcaciones para la distribución del presupuesto, el cual se comenzó a preparar desde junio pasado. No es posible que nosotros lo manipulemos .

Y recalcó que la propuesta de gasto no tiene sesgos políticos, pues fueron beneficiadas ocho alcaldías (algunas gobernadas por la oposición) que históricamente han recibido menores recursos, como Magdalena Contreras y Azcapotzalco.

Asimismo, destacó que el proyecto de presupuesto propone una actualización de las multas de 4.7 por ciento, cifra menor a la de la inflación, que se sitúa en 7.8 por ciento, a fin de apoyar a la economía de las familias.