egún las autoridades y los grupos empresariales de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y las islas de Cozumel, Mujeres y Holbox, arriba el sargazo en mínimas cantidades y no masivamente, como en los últimos ocho años. Por eso no peligra la temporada alta en el principal polo turístico, con millones de visitantes del exterior y de México. Va desde este mes y se prolonga hasta abril. Este año decenas de miles de toneladas de sargazo formaron en algunos lugares un tapete verde de hasta cuatro metros de ancho que se extendía de las playas hacia el mar.

La realidad demuestra que las actividades económicas y las poblaciones ubicadas en el litoral del gran Caribe, así como los millones de turistas que van en busca de sol y playa, no se habitúan a una presencia nada grata que, además de invadir la franja costera, causa mal olor al descomponerse y afectar la pesca litoral. La otra realidad es que en México y en los demás países afectados no existe la suficiente coordinación entre los sectores público, empresarial, científico, técnico y la población afectada. Y son insuficientes y poco efectivos los métodos que se usan a fin de evitar su arribo o, en su caso, recogerlo en el litoral. Tampoco para utilizarlo en la regeneración de las playas y como insumo para diversas actividades productivas. Ahora se deposita donde no se debe. No está de más señalar que la mitad de las divisas que recibe el país por turismo se genera en la franja litoral y las islas de Quintana Roo.

Las tareas de recolección y manejo del sargazo están bajo el mando de la Secretaría de Marina (Semar). Ese mandato fue ratificado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y el actual. Durante el primero, hubo fondos federales, estatales y municipales para apoyar dichas tareas. Pero según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no existe el desglose de los mismos para 2012-2019. Exigió a la Semar entregarlos. Y en el actual, el presidente López Obrador prometió todos los apoyos necesarios para aminorar la llegada del nada grato visitante. Mas el problema sigue vigente.

Ahora, poca arribazón de sargazo. Pero regresará y en grandes cantidades. Y sin ninguna estrategia efectiva para ­detenerlo.