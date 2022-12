Jared Laureles

Lunes 5 de diciembre de 2022, p. 16

La Federación Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior denunció el despido arbitrario e injustificado del profesor y dirigente de una de sus organizaciones integrantes, Blas Escobedo Hernández, por parte de la dirección del Conalep en Durango.

En entrevista, el docente responsabilizó a las autoridades estatales de su separación y dijo que sufre hostigamiento político por la defensa de derechos laborales.

Escobedo es secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Académicos –conformada por 25 sindicatos del Conalep–, y aseguró que el director estatal Cuauhtémoc Armas Enríquez, le dijo que no lo quería dentro del sistema del colegio: no hay ninguna razón para correrte, simplemente ya no quiero tener relación contigo .

El profesor denunció que no le fue pagada la última quincena que laboró y lo dieron de baja del Issste, además de que el directivo le advirtió que ya no tendría derecho al resto de sus prestaciones como el pago del aguinaldo.