Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 5 de diciembre de 2022, p. 8

En el Senado, las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda tienen pendiente dictaminar la minuta para reglamentar la relección de diputados y senadores, que la Cámara de Diputados les remitió desde abril de 2020. Sin embargo, las comisiones referidas acordaron que el tema se analizará después de que en San Lázaro se apruebe la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La minuta referida, que reforma las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la General de Partidos, destaca que los diputados y senadores que busquen relegirse no tendrán la obligatoriedad de solicitar licencia . En las consideraciones del dictamen se subraya que el texto constitucional no impone la obligación de separarse del cargo para contender a la elección consecutiva ; ello, explica, nos motiva a no considerar como obligatoriedad la solicitud de licencia para concurrir al proceso electoral .

En lo que se refiere a las reformas a la Legipe, en el artículo 28 Bis 4.1 se establece que los legisladores federales que pretendan ser elegidos para el mismo cargo por un periodo consecutivo pueden participar en el proceso sin separarse del cargo, para lo cual deberán observar estrictamente las disposiciones legales normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas, así como el uso eficiente, eficaz, honrado, transparente e imparcial de los recursos públicos.

Asimismo, se precisa en la reforma al artículo 28 Bis 4.2 que para efecto de lo anterior los legisladores –diputados y senadores– deben cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo y abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña y precampaña. También abstenerse de participar en actos de proselitismo político durante el tiempo en que están obligados a concurrir a sesión de la cámara correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Constitución.