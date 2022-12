▲ La creciente desigualdad no es sólo un asunto económico, toca el fundamento de la democracia estadunidense . Sin equilibrio, la fe en el gobierno y las instituciones se desvanecerá , advierte el senador Bernie Sanders (imagen de archivo). Foto Ap

l demos estadunidense no tiene confianza en su gobierno, cree que su forma de gobierno está en crisis o incluso ya no funciona, y se comprueba cada vez más que el dueño del sistema no es el pueblo , sino una cúpula de multimillonarios.

Hoy día sólo dos de cada 10 estadunidenses tienen confianza en que su gobierno hará lo correcto , entre los niveles más bajos registrados desde 1958 (cuando aproximadamente 75 por ciento expresaba confianza) en el sondeo anual del Centro de Investigación Pew. Más aún, 65 por ciento dice que los candidatos políticos buscan elegirse para servir más a sus intereses personales que a los de sus comunidades (https://www.pewresearch.org/politics/ 2022/06/06/public-trust-in-government-1958-2022/).

Una amplia gama de encuestas a lo largo de este año confirman la erosión de la confianza pública en el orden político estadunidense, entre ellas: 64 por ciento del público cree que la democracia estadunidense está en crisis y en riesgo de fracasar (National Public Radio); sólo 20 por ciento expresa mucha confianza en la integridad del sistema electoral del país ( Washington Post/ABC News); 56 por ciento dice que tiene poca o nada de confianza en que las elecciones representan la voluntad del pueblo (CNN); 42 por ciento de los jóvenes cree que su voto no tiene importancia (Harvard) y 58 por ciento cree que el sistema político no funciona y requiere una reforma a fondo ( New York Times/Siena).

Y resulta que el enemigo está dentro: 76 por ciento cree que la inestabilidad política dentro del país es un peligro mayor a Estados Unidos que los adversarios extranjeros (Quinnipac University).

De hecho, la confianza de los estadunidenses en 14 de las principales instituciones del país –incluyendo las tres ramas del gobierno federal, las iglesias, las escuelas, los medios de noticias, el sistema médico y el sector empresarial, entre otras– se ha desplomado a un promedio de 27 por ciento, el nivel más bajo registrado desde 1979, según la encuesta anual más reciente de Gallup (https://news.gallup.com/poll/394283/confidence-institutions-down-average-new-low.aspx). Sólo 7 por ciento tiene plena confianza en el Congreso, 23 por ciento en la presidencia y 25 por ciento en la Suprema Corte, en 2022.