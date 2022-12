E

stán concurriendo diversos factores para que 2023 comience con una nueva crisis renovada –o la misma, pero reciclada–. 1) Rusia no podrá a partir de hoy lunes exportar petróleo transportado por mar en virtud del embargo acordado por la Unión Europea como medida por sus acciones militares contra Ucrania; 2) el embargo afectará a unos 730 millones de barriles anuales; 3) al veto se suma el acuerdo de la UE de fijar un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril; 4) si se vende a un precio superior no podrá ser transportado por navieras ni asegurado por compañías europeas. 5) Este mismo conjunto de medidas ha sido adoptado por los países del G7 y Australia. El grupo de productores de petróleo acaba de implementar la fuerte reducción de 2 millones de barriles por día acordada en su última reunión. Mientras tanto, China está aliviando tentativamente las medidas de covid que han erosionado su consumo de combustible. En marzo de este año el barril de petróleo Brent alcanzó el precio de 123 dólares; ese mes ya bajó a 85. Las variaciones tienen un impacto directo en el presupuesto del gobierno federal porque también se mueve el subsidio a la gasolina y el diésel. Ha costado alrededor de 380 mil millones de pesos.

Los dueños de las calles

Los conductores de motocicletas se han convertido en un problema para los automovilistas, los peatones, las autoridades y para ellos mismos. Han muerto muchos en la autopista México-Cuernavaca. La han tomado como pista para sus rodadas en que suelen participar decenas de motociclistas. En la Ciudad de México el problema es mayor. No usan casco de protección, corren a altas velocidades, se pasan los altos, se estacionan donde no deben y algunos no pasarían un examen de manejo. Son razonables las reglas que el gobierno capitalino quiere imponerles: 1) El uso obligatorio de licencia A1 y curso teórico de conducción en línea. 2) Uso de un casco con especificaciones de seguridad diseñado exclusivamente para motocicletas. 3) No permitir la circulación de motocicletas de menos de 600 centímetros cúbicos en vías de acceso controlado, como Viaducto, Periférico o Circuito Interior. Si violan las normas, enviarlas al corralón. La vida en la capital mejoraría mucho.