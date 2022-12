Condena juicio contra Kirchner

añana en Argentina se cometerá uno de los crímenes políticos más grandes de su historia, similar a los derrocamientos de Hipólito Yrigoyen en 1930 y de Juan Domingo Perón en 1955, crimen disfrazado de justicia : la condena y eventual proscripción política-administrativa de la actual vicepresidenta y dos veces (2007-2011, 2011-2015) presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), en una causa por obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz (sur argentino), plagada de falsedades –ya que ninguna ha sido probada– enunciadas por los fiscales Luciani y Mola en agosto pasado.

El 1º de septiembre CFK fue víctima de un intento de asesinato, gatillada dos veces a pocos centímetros de su cabeza, intento que los sectores del poder real pretenden disfrazar de la acción de unos loquitos sueltos . No en vano, el periódico Clarín, parte de éste, tituló el 12 de septiembre: La bala que no salió y el fallo que sí saldrá . Es claro que la consigna de la oligarquía local y el imperialismo yanqui es sacar de la cancha política a la vicepresidenta, sea a través del Partido Judicial o el asesinato.

CFK es el único dique que podría enfrentar a esos sectores y al Fondo Monetario Internacional en caso de que fuera elegida presidenta en las próximas elecciones de octubre de 2023.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2, tienen la palabra. La clase trabajadora y el pueblo tendrán la última. Es momento de recordar las palabras de Eva Perón: A la fuerza brutal de la antipatria, opondremos la fuerza del pueblo organizado .

Miguel Socolovsky

Repudian desaparición de mural en Tepito

Por medio de La Jornada, me enteré que la alcaldía Cuauhtémoc borró el mural Los niños, del muralista y escritor tepiteño Daniel Manrique.

Mal por la alcaldía. De esta manera exhibe su ignorancia sobre el arte y acerca de uno de los iconos del muralismo mexicano, así como de una propuesta, que tuvo alcances nacionales e internacionales, como es Tepito Arte Acá.

Mi repudio a quien mandó a borrar su mural y mi solidaridad para quienes luchan por restaurarlo.

Raymundo Colín Chávez

Denuncia mal funcionamiento de cajero automático

de Banorte

El 1° de diciembre pasado asistí a las 14:40 horas a Banorte, sucursal 2389 Tecámac, estado de México donde tengo mi cuenta. Retiré 7 mil pesos y el cajero N20462 no expulsó el dinero. Molesta, solicité el apoyo de un ejecutivo, quien me envío a realizar el reporte. Estuve esperando hora y media en el teléfono, me dieron el número de folio 2212011572 para investigar y validar si la operación fue cierta.