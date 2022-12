Los combates de la guerra en Ucrania marchan a un ritmo reducido y las fuerzas ucranias podrían tener mejores perspectivas en los próximos meses, según la directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, Avril Haines, quien señaló que Vladimir Putin se está informando mejor sobre los desafíos que enfrenta el ejército en Rusia , al participar en el Foro Reagan de Defensa Nacional en Simi Valley, California.

De cara al futuro, sinceramente ya vemos una especie de ritmo reducido del conflicto , señaló, y su equipo espera que los dos bandos traten de reabastecerse, reajustarse y reformarse para una posible contraofensiva en primavera.

El Kremlin informó antier que el presidente ruso podría visitar la región ocupada del Donbás en una fecha no especificada.

En tanto, según los informes, las fuerzas ucranias llegaron a la orilla este del río Dnipro frente a la ciudad de Jersón, liberada en noviembre. Si se confirma, esta incursión limitada podría abrir caminos para que las fuerzas ucranias comiencen a operar en la orilla este, señaló The Institute for the Study of War.

Un video de un pequeño grupo de soldados ucranios que atraviesan las aguas del río en botes y alcanzan un puerto en la margen oriental donde izan la bandera de su país circula en redes sociales. No obstante,el instituto apuntó que no es claro que las tropas rusas ya se ha hayan retirado de la orilla.

Por otra parte, el ministerio turco de Defensa declaró de que el acuerdo para la exportación de cereales permitió ya la exportación de más de 13 millones de toneladas desde puertos ucranios.