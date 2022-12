Mostró la fotocopia de la portada de Clarín donde a los pocos días del intento de asesinato el titular era La bala no salió, pero la sentencia si va a salir , interpretado como un mandato, y la propia vicepresidenta denunció desde un principio que la sentencia ya estaba escrita desde hace tiempo. Con este juicio se reabrió una causa que fue cerrada por la absoluta falta de pruebas, y se montó en forma irregular y anticonstitucional esta sentencia de dos jueces amigos cercanos al ex presidente Macri.

Son horas decisivas en relación a lo que se consideraría un crimen político, después del intento de asesinato que sufrió Fernández de Kirchner el pasado 1º de septiembre, y desde varios movimientos llaman a una vigilia alrededor de los tribunales, mientras se menciona el intento de producir un golpe blando aunque no exento de extrema violencia opositora.

Buenos Aires., En vísperas de que se conozca este martes la sentencia en la llamada causa de Vialidad , en la cual se acusa de corrupción sin haber presentado pruebas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en la que la fiscalía pidió 12 años de prisión y su inhabilitación de por vida, hay convocatorias urgentes desde las bases políticas del Frente de Todos y de organizaciones sociales, incluso no afines al gobierno, para mantener un estado de alerta y movilización ante lo que señalan de muerte de la democracia y la instalación de una dictadura judicial .

El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, advirtió que el veredicto que se dará a conocer tiene objetivos electorales, al intentar impedir a Cristina Fernández de Kirchner participar en las elecciones de 2023, siendo ella la dirigente de mayor volumen político de Argentina .

Añadió que la persecución sobre Cristina no es algo que tenga que ver con delitos del Código Penal, sino que tiene que ver con el Código Electoral , alertado sobre lo que puede pasar en esta semana que comienza y la gravedad de la situación.

En realidad el fallo condenatorio no tendrá carácter definitivo, ya que habrá más instancias judiciales, comienzan las apelaciones y otros derechos jurídicos, por lo tanto no van a ser detenidos ni la vicepresidenta ni los ex funcionarios. Pero la condena de por sí es inaceptable por la falta de pruebas e incluso se denunciará a otros niveles internacionales.

Hay enorme inquietud entre los sindicatos. Y gremios que se preparan para defender a la vicepresidenta y advierten que si tocan a Cristina paramos el Estado , y se declaran en alerta, en defensa de la democracia, los derechos conquistados y contra el partido judicial que quiere condenar a nuestra vicepresidenta .

El juego de los jueces

Un grupo de jueces, del llamado Grupo Telegram, creado el pasado 17 de octubre, fueron invitados por los directivos del grupo Clarín a una reunión en la mansión del británico Joe Lewis, amigo íntimo de Macri que estaba por allí en esos momentos. De acuerdo con investigaciones del periódico digital Tiempo Argentino el grupo fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto el capo del grupo Clarín.

Está integrado por el gerente del Grupo Clarín Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos Coco Mahiques; el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el ex jefe de Legales de la que fue Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Tomás Reinke y Leo Bergot, también hombre de la ex Side, cuyo nombre verdadero es Leonardo Bergroth.