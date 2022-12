Ana Mónica Rodríguez

El actor Moisés Suárez es un apasionado del teatro, pero sus personajes como la Pájara Peggy, en La Carabina de Ambrosio, o bien de Arturo López, en Vecinos, ambos de programas televisivos, han quedado en el imaginario colectivo.

Con más de 53 años de trayectoria, Suárez ha trabajo en televisión, teatro y cine, pero en entrevista con La Jornada aceptó que es en programas cómicos donde ha tenido mayor desarrollo. Durante este mes, protagoniza La Navidad fantasmagórica de Scrooge, basada en Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, elenco que encabeza por segunda ocasión en el teatro de la República.

Al recordar frases de sus personajes, como ¡sí que sí! , como dice la chaviza feliz de la vida y el amor , Suárez, de 77 años, se dice orgulloso y satisfecho de lo logrado tras décadas de arduo trabajo. Aunque en el drama “también me he encontrado con otras figuras interesantes como el cura hipócrita y villano que interpretó en la telenovela El vuelo del águila.

Suárez recordó que su carrera la descubrió desde que estaba en kínder, siempre quise ser actor; pisar un escenario y hacer voces diferentes, de la vida real, me emocionaba. Naturalmente, me preparé y soy miembro de la Asociación Nacional de Actores desde hace 53 años. ¡Y qué vida, realmente he sido muy feliz!

En realidad, sostuvo, en tanto tiempo no recuerdo algún contratiempo u obstáculo en algún trabajo escénico; sólo, tal vez, han sido retrasos por fechas que se recorren, debido a diferentes razones, pero lo que sí me hizo pensar mucho más en la vida cuando me contagié de covid-19, el año pasado .

Tenía “dos trabajos en teatro; uno en Don Juan Tenorio, como el padre de Don Juan, y el otro justamente en La Navidad fantasmagórica, en la interpretación de Ebenezer Scrooge. El problema radicó en la falta de concentración y memoria; estudiaba y sentía que ya tenía los papeles, pero cuando comenzaba a ensayar se me complicaba y se me olvidaban muchas cosas”.