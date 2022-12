En su cuenta, Musk inició la consulta y aclaró: No estoy expresando una opinión, pero prometí realizar esta encuesta .

Por su parte, Edward Snowden, es un ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En junio de 2013, mediante los periódicos The Guardian y The Washington Post, Snowden difundió documentos clasificados como secretos sobre programas de vigilancia masiva de la NSA, incluidas labores de espionaje internacional por parte de Washington.

Es el segundo ejercicio de este tipo que lanza Musk desde que tomó el control de la red social, a finales de octubre.

La primera encuesta fue hace dos semanas, para preguntar al público si restituía la cuenta del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, luego de que le fue suspendida en enero de 2021 tras el asalto al Capitolio.