ste año está por acabar. Ha estado colmado de situaciones de diversa naturaleza, con repercusiones de distinta magnitud y que se mantendrán por periodos indefinidos.

Apuntemos algunas de ellas sólo como un recordatorio mínimo: Las secuelas económicas y sociales de la pandemia. La guerra en Ucrania, con muchos muertos, destrucción social y material y hasta la abierta amenaza de ataques nucleares. El replanteamiento de la globalización productiva y financiera que habíamos conocido. El surgimiento de la inflación como fenómeno generalizado. Los relevantes cambios en la política monetaria liderados por la Reserva Federal, con la posibilidad de provocar una recesión general. El mantenimiento de la hegemonía del dólar y su significado. La desigualdad social sin contrapesos efectivos.

Está también la crisis financiera en China y el reciente fin de la política de covid cero impuesta por largo tiempo por un gobierno autoritario que ha tenido que cancelarla ante las grandes protestas de la población, abriendo un escenario sanitario y social impredecible.

Y no por señalarlo al final es menos relevante: la protesta enorme de las mujeres de Irán, apoyada de modo general contra un Poder Ejecutivo opresivo y criminal. Hay mucho más, por supuesto. Podríamos definir ésta como una era de emergencias superpuestas , que se entrelazan para caracterizar la situación prevaleciente e intentar atisbar los posibles desenlaces y sus consecuencias. Se impone un ejercicio de historia reciente.

Un aspecto de enorme relevancia tiene que ver con los liderazgos políticos existentes. No están a la altura de lo que ocurre. No hay perspectiva clara para establecer escenarios de gestión que alteren las condiciones tan dispares de la llamada pluri-crisis . Gobiernos, partidos políticos –de derecha o izquierda o centro–, activistas, instituciones de tipo regional o internacional, el poder del dinero y la especulación. Las cosas se mueven en áreas de riesgo y definiciones de poder lejos de lo que la gente necesita. El discurso de un cierto orden económico internacional, el replanteamiento de la producción como fuente de riqueza, las condiciones para potenciar realmente el bienestar de la gente no están articuladas.

Son cuestiones de primera importancia y no es posible ni responsable desatenderlas. Pero eso mismo no permite de modo alguno desplazar un fenómeno que, por su naturaleza y sus graves consecuencias, tiene una relevancia literalmente de supervivencia: el cambio climático. Este año fue pródigo en esta materia: incendios forestales de una enorme magnitud y devastación en las costas del Mediterráneo y también en la costa oeste de Estados Unidos; inundaciones coexistiendo con sequías de gran amplitud, escasez de alimentos, así como fuertes huracanes en el Caribe, Florida, y otras partes.

En este caso, la fragilidad del liderazgo político y las ansias de ganancia de sectores como el de la energía son factores sobresalientes. La revista The New Yorker ofrece en su número del 28 de noviembre un útil comentario de Elizabeth Kolbert que apela a esta limitación política y a las expectativas del capital.