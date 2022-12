Itzel Hermida Carrillo, del Colectivo Educación Especial Hoy, asegura que la sexualidad de las personas con discapacidad aún es un tema tabú . No obstante, tienen el mismo derecho a tener una pareja y vivir su sexualidad digna y plena, pero aún existen muchos prejuicios, pues se les infantiliza, se cree que no tienen deseo sexual ni derecho a ser padres .

Señalan que aún es habitual que se les considere personas asexuadas, infantiles, dependientes, enfermas o improductivas, cuando no es así; por el contrario, tienen derecho pleno a ejercer su sexualidad, a acceder a información científica sobre educación sexual y reproductiva, además de que se respete su identidad de género .

La Oficina del Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, advierte que las niñas, adolescentes y mujeres enfrentan aún mayores riesgos de violencia, abuso e incluso prácticas que pueden considerarse tortura, a fin de impedir el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Señala que en muchos países es legal su esterilización forzada, aborto obligado y medicación para evitar el embarazo. Incluso, denuncia que pueden ser recluidas contra su voluntad en instituciones donde están más expuestas a la violencia de género y sexual.

Jeshua González, de 21 años de edad, quien padece osteogénesis imperfecta –trastorno genético por el cual los huesos se fracturan con facilidad ante la falta de colágeno e impide que crezcan–, alumno del último año de la carrera de política y gestión social en la UAM Xochimilco, coincide en que es un tema tabú.

En sexualidad y amor de pareja, afirma, se deben romper estereotipos. Somos seres humanos, pero muchas veces se piensa que sólo podemos tener relaciones afectivas entre nosotros, cuando no es así. Sentimos y deseamos igual que los demás, y claro que me he enamorado .