Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 4 de diciembre de 2022, p. 5

El conflicto en Morena y la sucesión presidencial adelantada casi han provocado parálisis legislativa en el Senado, pues con sólo cuatro sesiones restantes, el periodo legislativo concluirá con un fuerte rezago de más de mil minutas, 100 nombramientos y diversas leyes pendientes, coincidieron legisladores de todas las fuerzas políticas.

Los senadores Citlalli Hernández Mora y José Narro (Morena) señalaron que a partir del distanciamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el coordinador Ricardo Monreal, el trabajo legislativo se ha ido congelando y la productividad es mucho menor que en la Cámara de Diputados.

Integrantes de la oposición, entre ellos el panista Damián Zepeda y la priísta Claudia Anaya, coincidieron en que ha sido uno de los periodos más improductivos de la legislatura.

En los primeros tres años, el Senado fue el centro del debate nacional político y legislativo. Tuvimos la posibilidad de ponernos de acuerdo y sacar reformas importantes, como la que dio vida a la Guardia Nacional, pero desde hace cerca de un año y particularmente en este periodo de sesiones, eso cambió radicalmente por el conflicto en el grupo de Morena entre el ala dura y la monrealista, que no han logrado superar e impactar en el trabajo legislativo , resaltó Zepeda.

Agregó que hay más de 100 nombramientos de magistrados, consejeros e integrantes de organismos autónomos que no han logrado aprobarse, aunque incluso los candidatos hayan comparecido, porque en Morena no se ponen de acuerdo y no pasan porque se requiere mayoría calificada.

El otro asunto que ha impactado, añadió Zepeda, es el acuerdo de los coordinadores de todas las bancadas de cambiar los días de sesión, que eran martes y jueves, a martes y miércoles, a fin de que los legisladores puedan estar más tiempo en sus estados, pero ello dificulta el trabajo en comisiones.