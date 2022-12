Rocío González Alvarado

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúa con parcialidad y autoritarismo al ordenar que en medios de comunicación y con recursos públicos difunda un texto que no es de su autoría y con el que no está de acuerdo, pues se le exige pedir a la ciudadanía que no ejerza sus libertades.

En redes sociales, al dar cumplimiento a la resolución de la Comisión de Quejas, la mandataria señaló que una vez más el organismo electoral demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador al imponerle deslindarse de la campaña de promoción de su imagen y solicitar a la población que se abstenga de hacer estas manifestaciones a su favor.

Tras señalar que impugnará esta disposición, expresó que es verdaderamente increíble que el INE, que supuestamente es garante de la democracia y la libertad de expresión, imponga esta medida que “a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo.