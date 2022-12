Estimada secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel; cumplí 65 años el pasado 26 de julio. Me inscribí en el módulo del Futurama en la alcaldía Gustavo A. Madero y hasta la fecha no he recibido respuesta a mi solicitud de pensión para adultos mayores, por lo que muy amablemente le suplicaría atender mi petición.

os pensionados y jubilados deberíamos agradecer a Jesús Zambrano, El Chucho, que siendo presidente de la Cámara de Diputados, recibió de los neoliberales Luis Videgaray, José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto la propuesta constitucional de convertir, en materia de pensiones, al salario mínimo, por la unidad de medida y actualización (UMA). Y Zambrano, de la noche a la mañana, fast track, hizo el cambio constitucional. No obstante que el Senado, no lo aprobó.

–¿Qué consecuencias podría implicar ese fracaso?

–En el corto plazo no traerá ninguna, pero en el mediano y largo plazos podríamos pagar los costos. En el corto plazo, la ciudadanía está más pendiente de la crisis económica y de seguridad pública por la que atraviesa el país. Si bien considera el cambio constitucional como relevante, no lo asume como algo urgente. No habrá protestas o marchas masivas que presionen por una nueva Constitución. Sin embargo, en el mediano y largo plazos el tema reflotará. No necesariamente en un formato de estallido social, pero continuará siendo una piedra en el zapato para Chile –predice.

Invitaciones

Invitación apertura encuentro laboral trinacional sobre aplicación del T-MEC

A más de tres años de la reforma laboral y el inicio de la aplicación del capítulo laboral del T-MEC se celebrará el Encuentro Trinacional de Abogadas/os y Expertas/os laborales en la Ciudad de México sobre el Mecanismo de Respuesta Rápida. Dicho encuentro se inaugurará este lunes 5 de diciembre a las 10:00 horas en el salón Reforma del Hotel Ejecutivo (Viena 8, colonia Juárez) con la participación de autoridades laborales de México, EEUU y Canadá, así como de representantes del Grupo de Abogados/as y Expertos/as y de los sindicatos que han hecho uso de la herramienta del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC. La Apertura de este Encuentro es pública.

Grupo Trinacional de Abogados/as y Expertos/as Laborales

Ernesto Anaya, su música, su palabra y su trayectoria

El programa de radio Espacio especial, en Radio Educación se transmite todos los domingos de 16:30 a 18 horas. En esta ocasión nuestro invitado especial es Ernesto Anaya. Su música, su palabra y su trayectoria, como anfitriona tendremos a Bárbara Vallejo.

Los esperamos en las frecuencias 1060 de amplitud modulada y 96.5 de frecuencia modulada, corran la voz.

En Internet nos pueden oír en http://www.radioeducacion.edu.mx/6 emisoras/96.5 .

Coloquio sobre el impacto de las migraciones en el mundo globalizado

En el contexto del Día Internacional del Migrante el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) invita 6,7,8 y 9 de diciembre de 11 a 15:30 horas y de 17 a 18:30 horas, al segundo Coloquio el impacto de las migraciones en el mundo globalizado. Consultar la programación completa: https://cutt.ly/F1P4jfP será transmitido por INAH TV (https://www.youtube.com/@INAHTV).

Francisco Javier Guerrero