El Pentágono también está preocupado por Rusia y sigue comprometido con armar a Ucrania, al tiempo que evita que ese conflicto escale a una guerra entre Estados Unidos y Moscú, subrayó Austin en el foro, que se llevó a cabo en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. No seremos arrastrados a la guerra de Putin , afirmó Austin.

China es el único país con voluntad y con cada vez más poder para reformar su región y el orden internacional a fin de adaptar sus preferencias autoritarias , sostuvo Austin en el Foro Reagan de Defensa Nacional, y agregó: así que déjenme dejar algo en claro: No permitiremos que eso suceda .

Simi Valley., Estados Unidos se encuentra en un punto crucial en su relación con China y necesitará recurrir a su poder militar para garantizar que los valores estadunidenses, no los de Pekín, establezcan las normas globales en el siglo XXI, aseguró ayer el secretario de Defensa, Lloyd Austin.

En tanto, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, defendió que la Unión Europea (UE) no puede ser la víctima colateral del pulso entre Estados Unidos y China , según una entrevista recogida ayer por la agencia noticiosa Europa Press, cuando se le preguntó si cree que el bloque comunitario podría alinearse sobre Pekín con Washington.

Hay puntos de convergencia sobre la evolución de China, que es ahora más asertiva y ofensiva, no hay ninguna ingenuidad al respecto. Pero la UE tiene sus propios intereses y su propia realidad industrial. Resignándonos a que otros decidan por nosotros cómo interactuar con China no vamos a defender nuestros intereses y valores , comentó el ex primer ministro belga, que recientemente realizó una visita oficial a esa nación asiática.