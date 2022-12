Sin embargo, el hospital y la familia del ídolo no han corroborado esas versiones.

Kelly Nascimento, una de las hijas de Pelé, incluso minimizó el cuadro de salud de su padre al asegurar el miércoles que la prensa está enloqueciendo. Está internado. No hay sorpresa ni emergencia , publicó en Instagram.

El ex astro afirmó el jueves, también en esa red social, que su ingreso respondía a una visita mensual de rutina y agradeció los mensajes que piden por su recuperación.

Frente a las distintas informaciones de la prensa local sobre el supuesto empeoramiento del ex jugador, referentes e instituciones del futbol, así como muchos de sus compatriotas se mostraron preocupados y enviaron este sábado mensajes de solidaridad a O Rei.

La ciudad de Doha, donde se celebra el Mundial, decoró ayer varios edificios con una imagen y un mensaje deseando una rápida recuperación a Pelé. Alrededor del estadio de Lusail, en el norte de la ciudad donde se jugará la final, y sobre la Torre Aspire, no lejos del estadio Khalifa, apareció una imagen del tricampeón del mundo de espaldas, vestido con una camiseta verde y su mítico número 10, acompañada de la frase Get well soon (Recupérate pronto).

Brasil ganó los Mundiales de 1958, 1962 y 1970 con Pelé, quien aún es su máximo goleador, con 77 tantos en 92 partidos.