Daniela Valera, abogada de Fundación para la Justicia, detalló que al día siguiente de los hechos, las autoridades mexicanas hallaron el cuerpo de Irma, a las orillas del río, pero no el de la menor. Fue hasta una semana después, cuando empezaron a abrir expediente para buscar a Sofi , dijo.

La noche del 17 de mayo pasado, un grupo de 100 migrantes en el que se encontraban Sofía y su madre iniciaron el cruce del río. Según información proporcionada por la organización, cuando estaban a 10 metros de tocar el lado estadunidense, el agua se puso violenta y subió , lo que generó que Nolvin, tío de la niña, la perdiera, al tratar de pasarla a su hermana Irma. El agua lo hundió y cuando logró salir ya no vio a ninguna de las dos.

Ante ello, resaltó, es necesario que se haga una búsqueda en vida, si es que alguien la rescató o la tiene, y otra forense a profundidad en el río .

Agregó que se abrió un expediente en la Comisión Estatal de Búsqueda, y en junio la organización presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas para que se investigue, particularmente por presunción de trata de personas .

No obstante, dijo, la fiscalía decidió no iniciar la investigación , por lo que nos inconformamos y recientemente un juez de control le ordenó hacerla.

Elia Centeno Rivera, madre del padre de Sofía, lamentó que a la fecha no tengamos ninguna información concreta sobre qué pasó con ella o dónde está . Todos los días, compartió, nos preguntamos si estará bien y si será que en algún momento las autoridades nos van a ayudar a localizarla... porque independientemente de que no sea de México ni de Estados Unidos es un ser humano .